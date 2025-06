Pressionado, Carpini ‘sobrevive’ ao 1º semestre e mira volta por cima

Carpini fez uma avaliação da atual temporada - Foto: Reprodução | TV Vitória

Personagem principal da reviravolta do Vitória no Brasileirão de 2024, levando um time afundado no Z-4 à Copa Sul-Americana, o técnico Thiago Carpini volta a ser protagonista em 2025, mas agora com seu trabalho questionado por uma sequência ruim de resultados e futebol pouco consistente apresentado em campo. Com mais de um ano no comando da equipe, ele sobreviveu à pressão de uma demissão antes da pausa no calendário e ganha uma nova chance de mostrar serviço pelo Leão.

Na coletiva após o último jogo do Vitória antes das férias, o 0 a 0 com o Cruzeiro, no Barradão, Carpini fez uma avaliação da atual temporada e tentou focar suas perspectivas para o restante do ano nos aspectos positivos do trabalho feito até aqui.

“Começamos 2025 com muita expectativa e tivemos um início que parecia que seria incrível, com muitas coisas boas acontecendo, a invencibilidade... A partir do momento das dificuldades, a gente demorou a se reajustar, a se reencontrar. Tudo passou a ser questionado, e é natural. Mas eu ainda prefiro olhar para as coisas boas. Temos alguns processos acontecendo e vamos ter essa pausa que vai nos permitir recuperar os atletas. Tivemos um momento turbulento, mas agora vamos para um segundo semestre com quartas de final de Copa do Nordeste, uma competição que podemos brigar por título. E focar também no Campeonato Brasileiro, buscar um caminho para voltar a vencer. Fazer o torcedor novamente confiante”, disse o treinador aos repórteres.

A apuração da reportagem do A TARDE com fonte do Vitória é de que a demissão do técnico nem chegou a ser uma pauta aprofundada dentro do clube, que há duas semanas contratou Gustavo Vieira como novo diretor de futebol. Em sua entrevista de apresentação, o gestor não falou sobre troca de comando técnico, disse que o clube teria que apostar em profissionais que já estavam na casa, e que as mudanças de elenco seriam equilibradas. “Junho é esperado uma reorganização do elenco. Estamos mais comprometidos a encontrar mais alternativas nesse período. O trabalho vem sendo bem feito“, avaliou.

Já o presidente Fábio Mota tem se esquivado de dar uma resposta sobre as garantias de Carpini como treinador do Vitória, mas tem constantemente defendido em público as declarações do técnico de que lesões, mudanças no elenco e baixo rendimento das divisões de base têm ajudado a fomentar a má campanha do time no Brasileirão, onde tem apenas 11 pontos, está na 16ª posição, com a mesma pontuação do Internacional (17º), time que abre a zona de rebaixamento do torneio.

1º semestre pesado

Soma-se ao mau rendimento o balanço negativo do primeiro semestre do Vitória, que apesar de ter alcançado no início do ano a segunda maior sequência invicta da história do clube, com 22 jogos sem perder, sofreu depois com as quedas precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana, perdendo ainda a final do Baianão para o arquirrival Bahia.

Em 13 meses de trabalho no Leão, Carpini comandou o time em 74 jogos, com 29 triunfos, 22 empates e 23 derrotas, e 44,6% de aproveitamento. Com a demissão de Luís Zubeldia do São Paulo, ele passa a ser o 4º técnico que a mais tempo comanda um clube da atual Série A, atrás apenas de Abel Ferreira (outubro de 2020); Juan Pablo Vojvoda (maio de 2021); e Rogério Ceni (setembro de 2023). Carpini está no Rubro-Negro Baiano desde maio de 2024.