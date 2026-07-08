Saiba como funciona o novo check-in para os sócios do Vitória

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O Esporte Clube Vitória iniciou, nesta terça-feira, 8, o período de check-in para os sócios do programa Sou Mais Vitória visando ao duelo contra o Vasco da Gama, marcado para quarta-feira, 16, às 19h30, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a mudança para uma nova plataforma de gestão de ingressos, o clube orienta os torcedores a realizarem todo o procedimento exclusivamente pelo site oficial do programa de sócios.

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De acordo com o Vitória, o endereço para check-in e compra de entradas segue sendo o soumaisvitoria.com.br. No primeiro acesso ao sistema, os associados precisarão realizar uma nova biometria facial para liberar a utilização dos serviços.

Outra alteração é que o aplicativo da Ingresso S.A. não será mais utilizado. A partir de agora, todas as etapas relacionadas ao check-in e à aquisição de ingressos serão feitas diretamente pelo portal oficial do Sou Mais Vitória.

Os sócios que já faziam parte do programa antes da migração para a BaladAPP tiveram seus dados transferidos automaticamente para a nova plataforma. Porém, por motivos de segurança, as senhas antigas não foram mantidas e deverão ser cadastradas novamente no primeiro acesso.

Como criar a nova senha

Acesse o portal do Sou Mais Vitória; Clique em “Minha Conta”; Informe seu CPF; Clique em “Esqueci minha senha”; Verifique o e-mail cadastrado; Você receberá um link para criar sua senha de acesso; Após criar a senha, faça login normalmente utilizando seu CPF e a nova senha.

Prioridades e venda para público geral

O cronograma para o confronto diante do Vasco começou nesta terça com os associados da Prioridade 1. Os integrantes da Prioridade 2 poderão realizar o check-in a partir de sexta-feira, 11, às 8h, enquanto a Prioridade 3 terá acesso ao procedimento no sábado, 12, também às 8h.

A comercialização de ingressos para o público geral será iniciada no domingo, 13, de forma online, e as vendas presenciais terão início na terça-feira, 15.