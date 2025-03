“Se fosse peteleco ele teria expulsado”, ironiza Thiago Carpini

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O técnico Thiago Carpini criticou bastante a arbitragem do Ba-Vi deste domingo, 16, após o árbitro Rafael Klein não expulsar Everton Ribeiro por uma cabeçada em Neris, no primeiro tempo, enquanto o jogo ainda estava 1 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova.

O treinador do Vitória ironizou a decisão e relembrou a expulsão do meia do Jacuipense, Matheus Firmino, que levou um cartão vermelho por um peteleco em Rodrigo Nestor, do Esquadrão, no jogo de volta da semifinal do Baianão.

“Sobre a expulsão, teve a troca da arbitragem. Talvez se tivesse tido um peteleco, ele teria expulsado, mas a cabeçada não. É difícil entender os critérios. Ele parou para analisar e não foi olhar. Estava 1 a 0, naquele momento o Vitória entrando na partida. A gente ficaria com um jogador a mais. E também é um jogador importante que não jogaria o próximo jogo. Então, faz diferença. Não é desculpa, eu falei da minha responsabilidade do que aconteceu”, comentou o técnico.

Com erro ou não da arbitragem, o fato é que o Bahia venceu por 2 a 0. Carpini reconheceu que o Vitória não teve uma boa atuação, principalmente na criação, mas garantiu que a final segue em aberto e pediu o apoio da torcida.

“O primeiro tempo dessa final não funcionou. Da maneira como as coisas se desenharam, sofrer um gol com seis minutos fica difícil de seguir qualquer estratégia. O Bahia teve o volume e o controle do jogo, mas em alguns momentos também tivemos. Fato é que não fizemos um jogo bom, principalmente no aspecto ofensivo, onde temos criado muito pouco. O jogador que mais tem característica de enfrentamento não conseguiu se recuperar para esse jogo. Agora temos o segundo tempo da decisão, para mim está tudo em aberto. Vamos focar nas coisas boas e fazer um bom clássico no Barradão. O torcedor é nosso diferencial. Pode ser nosso 12º jogador para nos ajudar a reverter essa situação”, avaliou Carpini.

O Vitória agora precisa marcar pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por três gols de diferença ou mais, será campeão baiano.