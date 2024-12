Sem jogar pelo Vitória desde 2022, meia é relacionado por Thiago Carpini

Gabriel Santiago em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini vai contar com o meia Gabriel Santiago para a partida da 34ª rodada, contra o Criciúma, marcada para as 16h30 desta quarta-feira, 20, no Estádio Heriberto Hülse. Cria da base do Vitória, o jogador não atua pelo clube desde a Série C de 2022 e tem contrato até 2026 com o Rubro-Negro.

Aos 24 anos, Gabriel Santiago foi emprestado três vezes pelo Vitória: Náutico, Ponte Preta e ABC. Após o fim da participação do ABC na Série C deste ano, o meia foi reintegrado ao elenco rubro-negro, onde participa dos treinamentos desde o início de setembro.

Além de Gabriel Santiago, Thiago Carpini convocou outros 25 jogadores para a viagem até Santa Catarina. Suspenso, Everaldo não pode atuar, mas viajou com a delegação pois do sul do Brasil a equipe vai direto para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo. Confira a relação completa:

Goleiros

Lucas Arcanjo, Muriel e Alexandre Fintelman

Laterais

Raúl Cáceres, Willean Lepo, Lucas Esteves e PK

Zagueiros

Neris, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Edu

Volantes

Luan Santos, Filipe Machado, Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Léo Naldi

Meias

Matheusinho, Jean Mota e Gabriel Santiago

Atacantes

Gustavo Silva, Carlos Eduardo, Zé Hugo, Everaldo, Alerrandro, Janderson e Lawan