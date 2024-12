Sem Matheuzinho, Vitória conclui preparação mirando o Grêmio

Elenco rubro-negro durante treino na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória concluiu os preparativos para o compromisso diante do Grêmio, marcado para esta quarta-feira, 4, às 20h, no Barradão, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Antes de irem a campo nesta terça-feira, 3, o grupo assistiu a um vídeo com análise tática sobre o adversário na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê Depois, trabalhos táticos promovidos pela comissão técnica rubro-negra.

No CT Manoel Pontes Tanajura, o grupo realizou exercícios com simulações ofensivas com marcação na saída de bola e bola paradas ofensivas, com escanteios e faltas na lateral da área.

Na parte final dos trabalhos, ajustes de posicionamento defensivo e aprimoramento de bola parada defensiva, com escanteios e faltas na lateral da área.

Logo depois, os jogadores entraram em regime de concentração na Chácara Guimarães. oram convocados 24 jogadores para a partida contra o tricolor gaúcho. Após cumprir suspensão, o atacante Carlos Eduardo volta a ser opção. A novidade na lista é o retorno de Caio Vinícius, recuperado de lesão muscular.

Em contrapartida, o meia Matheuzinho está com dores no tornozelo esquerdo e foi vetado pelo departamento médico. Suspenso pelo terceiro amarelo, o atacante Zé Hugo é outro desfalque certo.

Sem perder há três partidas, o Leão da Barra ocupa a 10ª colocação, com 45 pontos ganhos. A equipe de Thiago Carpini está prestes de assegurar uma das vagas na Copa Sul-Americana 2025, competição que o rubro-negro baiano não disputa desde 2016.