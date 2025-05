“Sigo acreditando”, diz Carpini após derrota para o Cerro Largo

Segundo Carpini, o time pagou o preço por ter feito um primeiro tempo abaixo do esperado - Foto: TV Vitória

O Esporte Clube Vitória continua sem vencer na CONMEBOL Sul-Americana. Na última quarta-feira, 23, o Leão perdeu para o Cerro Largo por 1 a 0, em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos. Com o resultado, o Vitória permanece na quarta posição do Grupo B, com 2 pontos em 3 jogos.

Com a bola rolando, a vitória do time uruguaio veio faltando 15 minutos para o fim. Facundo Peraza, inapelável de cabeça, fez o único gol da partida.

Em coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Thiago Carpini, no entanto, além de defender os jogadores, disse não ter perdido a esperança na classificação para a próxima fase da competição.

“Meu elenco é bom, qualificado e eu confio muito nos atletas. Ainda temos três jogos e enquanto tivermos possibilidades de classificação, iremos brigar por ela. Sigo acreditando. O Vitória é isso, sua história prova que desistir não é uma opção”, declarou Carpini.

Ainda segundo o técnico, o time pagou o preço por ter feito um primeiro tempo abaixo do esperado. “Com um primeiro tempo apático, pagamos o preço por esse início, mas o segundo tempo foi um dos que mais conseguimos criar chances reais e chegar no terço final do adversário, que teve poucas oportunidades, mas foi eficiente”, disse Carpini.

O próximo compromisso da equipe rubro-negra na competição será contra o Defensa y Justicia, também em Salvador, dia 6 de maio. Vale lembrar que só o primeiro colocado se classifica às oitavas de final.

Agora, o Vitória vira o foco para o Brasileirão. A equipe comandada por Carpini recebe o Grêmio, neste domingo, 27, no Barradão, e depois viaja até o Ceará para encarar o Ceará, antes de voltar a atuar pela Sul-Americana.