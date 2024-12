STJD sustenta pena e Bruno Henrique não encara o Vitória

- Foto: Divulgação / Flamengo

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Bruno Henrique não vai encarar o Vitória neste domingo, 8, às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu manter a pena de dois jogos de suspensão para o atacante, por conta da expulsão direta na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

BH já cumpriu a pena no jogo de ida da final do torneio nacional contra o Atlético-MG e terá que cumprir o segundo jogo contra o Vitória, pelo Brasileiro. Com isso, ele não vai participar do jogo de despedida do companheiro Gabigol. Eles conquistaram juntos 12 títulos no rubro-negro carioca.

O STJD comunicou a punição ao jogador no mês de novembro, antes do jogo contra o Cuiabá. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo na época. O Pleno do tribunal julgou o caso de maneira definitiva e optou por manter a pena por unanimidade.

"Esse é o momento dele, juntamente com a nação, que sempre nos apoiou. A gente conseguiu fazer esse ataque de títulos para a nação, então só desejo sorte para ele e para a família dele. Onde ele estiver, ele sabe que eu vou estar sempre torcendo por ele. Quando vier contra, não tem essa de amizade, não (risos), mas fico feliz por ele, acho que é o que ele queria, então domingo é vitória se Deus quiser, especialmente para ele", declarou Bruno Henrique em entrevista após a vitória contra o Criciúma por 3 a 0.

É provável que o técnico Filipe Luís escale Michael e Gonzalo Plata ao lado de Gabigol no trio de ataque diante do rubro-negro baiano.