Terceiro cartão amarelo tira Arcanjo e Alerrandro de jogo contra o Juventude

Alerrandro estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou dois novos desfalques para o próximo jogo do Vitória, pela 27ª rodada do Brasileirão. O goleiro Lucas Arcanjo e o atacante Alerrandro receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-GO e cumprirão suspensão automática no confronto contra o Juventude.

O goleiro Muriel é a opção natural do treinador para substituir o desfalque no gol. O irmão de Alisson, da Seleção Brasileira, ainda não atuou nesta edição do Campeonato Brasileiro. Já no ataque, Janderson deve ficar com a vaga entre os titulares.

O confronto entre Vitória e Juventude está marcado para as 16h de sábado, 21, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Barradão.