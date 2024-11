Thiago Carpini comanda trabalho tático focado no Fluminense

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini esboçou o provável time titular do Vitória para o confronto direto contra o Fluminense, marcado para este sábado, 26, às 16h30, no Barradão, válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As atividades desta quarta-feira, 23, foram iniciadas com exercícios de ativação na academia e trabalho de potência comandado pelo preparador físico Caio Gilli.

Logo depois, Carpini e sua comissão conversaram com os titulares e passaram as estratégias de jogo. Inicialmente, trabalhou com os 11 iniciais em metade do campo. O restante do grupo particiava de jogos em espaço reduzido.

Com o campo aberto e com 11 jogadores contra 11, o comandante rubro-negro trabalhou construção de jogadas a partir da saída de bola e marcação. Por fim, realizou ajustes ofensivos.

A novidade foi o lateral-direito Willean Lepo, que trabalhou normalmente com os companheiros após se recuperar de lesão. Já o lateral-esquerdo Patric Calmon e os atacantes Lawan e Osvaldo treinaram à parte com o assistente de preparação física Vinícius Franco.

Os dois primeiros continuaram a transição, enquanto Osvaldo fez atividades seguindo à recomendação médica após o tomboembolismo. O volante Caio Vinícius segue em recuperação da lesão na posterior da coxa, com tratamento feito em dois períodos.

O plantel retorna a labuta na tarde desta quinta-feira, 24, na Toca do Leão, na penúltima atividade da semana.

Vindo de duas partidas sem perder, o Leão da Barra é o 16º colocado, primeiro time fora do Z-4, com 32 pontos ganhos. Já o Fluminense ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos somados.