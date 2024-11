Thiago Silva desfalca o Fluminense na partida contra o Vitória

Thiago Silva é considerado um ídolo do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C

Adversário do Vitória na próxima rodada, o Fluminense terá um desfalque de peso para o confronto direto deste sábado, 26, às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um problema no calcanhar esquerdo, o zagueiro Thiago Silva está sem condições de jogo e foi vetado pelo departamento médico Tricolor.

Thiago seguirá no Rio de Janeiro em observação médica, já que segue um rigoroso cronograma estabelecido para a recuperação da lesão. A situação se agravou após o jogo contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro se sacrificou ao ser submetido a infiltrações na região para poder atuar. Com isso, sofreu com dores por conta das injeções.

Mano Menezes terá desfalque no meio de campo

Além de Thiago Silva, o time Tricolor terá o desfalque do volante Facundo Bernal, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Thiago Santos, Victor Hugo, Nonato e Felipe Melo são postulantes a vaga.

Vindo de duas partidas sem perder, o Leão da Barra é o 16º colocado, primeiro time fora do Z-4, com 32 pontos ganhos. Já o Fluminense ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos somados.