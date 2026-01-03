Time principal do Vitória se reapresenta com foco no Brasileirão

Jair Ventura comanda treinamento do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De olho na temporada 2026, o grupo principal do Vitória se reapresenta no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, na manhã deste sábado, 3. O foco principal da equipe está no Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro.

A estreia do Rubro-Negro Baiano na competição será contra o Remo, no Barradão. Além do Brasileirão, o Vitória terá também o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Uma equipe alternativa, composta por jovens da base e jogadores que retornam de empréstimo ou tiveram pouco espaço no Leão em 2025, já havia se apresentado na Toca do Leão no dia 26 de dezembro, com foco no Baianão, torneio no qual o time encara o primeiro desafio de 2026. Também no Barradão, a equipe receberá o Atlético de Alagoinhas no dia 10 de janeiro, às 16h.

O lateral Jamerson, que está nos planos de Jair Ventura para a equipe principal, também deve participar do Campeonato Baiano para ganhar ritmo de jogo após seis meses lesionado. Outro que já começou a treinar desde o fim de dezembro é o atacante Renato Kayzer.

Na Copa do Brasil, o presidente Fábio Mota colocou como meta alcançar ao menos as oitavas de final.