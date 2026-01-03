Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
RETORNO

Time principal do Vitória se reapresenta com foco no Brasileirão

Estreia do Rubro-Negro Baiano na competição será contra o Remo, no Barradão, no dia 28 deste mês

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/01/2026 - 12:06 h
Jair Ventura comanda treinamento do Vitória
Jair Ventura comanda treinamento do Vitória -

De olho na temporada 2026, o grupo principal do Vitória se reapresenta no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, na manhã deste sábado, 3. O foco principal da equipe está no Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro.

A estreia do Rubro-Negro Baiano na competição será contra o Remo, no Barradão. Além do Brasileirão, o Vitória terá também o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Uma equipe alternativa, composta por jovens da base e jogadores que retornam de empréstimo ou tiveram pouco espaço no Leão em 2025, já havia se apresentado na Toca do Leão no dia 26 de dezembro, com foco no Baianão, torneio no qual o time encara o primeiro desafio de 2026. Também no Barradão, a equipe receberá o Atlético de Alagoinhas no dia 10 de janeiro, às 16h.

Leia Também:

Vitória anuncia o desligamento do diretor de futebol Gustavo Vieira
Conheça os convocados do Vitória para a Copinha 2026
Saiba quantas partidas no máximo o Vitória pode jogar em 2026

O lateral Jamerson, que está nos planos de Jair Ventura para a equipe principal, também deve participar do Campeonato Baiano para ganhar ritmo de jogo após seis meses lesionado. Outro que já começou a treinar desde o fim de dezembro é o atacante Renato Kayzer.

Na Copa do Brasil, o presidente Fábio Mota colocou como meta alcançar ao menos as oitavas de final.

campeonato brasileiro copa do brasil Copa do Nordeste Futebol vitória

x