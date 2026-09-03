Titular vira desfalque do Vitória para sequência da temporada

O lateral-esquerdo Ramon será desfalque do Esporte Clube Vitória para a sequência da temporada 2026. O jogador, titular absoluto da equipe, saiu de campo lesionado na eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 2.



Ramon foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo, e segundo o técnico Jair Ventura, será um desfalque de longo prazo para a equipe, que agora tem somente o Campeonato Brasileiro na temporada.



“O Ramon estourou a perna, praticamente. Vai ficar muito tempo fora. Ele pediu para sair”, explicou Jair Ventura em entrevista coletiva após a eliminação para o Vasco.

O Vitória, de maneira oficial, ainda não confirmou qual a lesão sofrida por Ramon. O elenco teve folga após o jogo contra o Vasco e se reapresenta nesta sexta-feira, 4, visando o duelo contra o Grêmio, novamente no Barradão, agora pelo Campeonato Brasileiro.



Sem Ramon, o Vitória deve ter Jamerson como novo titular da posição. No elenco não há um outro lateral-esquerdo.

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Longa lista de lesões

Ramon é mais um nome na longa lista de jogadores lesionados do Vitória. Os outros atletas no Departamento Médico são: