E.C.VITÓRIA
Titular vira desfalque do Vitória para sequência da temporada
Jogador saiu lesionado do jogo contra o Vasco
O lateral-esquerdo Ramon será desfalque do Esporte Clube Vitória para a sequência da temporada 2026. O jogador, titular absoluto da equipe, saiu de campo lesionado na eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 2.
Ramon foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo, e segundo o técnico Jair Ventura, será um desfalque de longo prazo para a equipe, que agora tem somente o Campeonato Brasileiro na temporada.
“O Ramon estourou a perna, praticamente. Vai ficar muito tempo fora. Ele pediu para sair”, explicou Jair Ventura em entrevista coletiva após a eliminação para o Vasco.
O Vitória, de maneira oficial, ainda não confirmou qual a lesão sofrida por Ramon. O elenco teve folga após o jogo contra o Vasco e se reapresenta nesta sexta-feira, 4, visando o duelo contra o Grêmio, novamente no Barradão, agora pelo Campeonato Brasileiro.
Sem Ramon, o Vitória deve ter Jamerson como novo titular da posição. No elenco não há um outro lateral-esquerdo.
Longa lista de lesões
Ramon é mais um nome na longa lista de jogadores lesionados do Vitória. Os outros atletas no Departamento Médico são:
- Dudu: Pós cirúrgico coluna região lombar. Segue em tratamento.
- Edu: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Segue em tratamento.
- Camutanga: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento.
- Rubén Ismael: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Processo final de transição.
- Nathan Mendes: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Segue em tratamento.
- Baralhas: Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento.
- Martínez: Lesão na posterior da coxa esquerda. Segue em tratamento.