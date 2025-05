Triunfo no Barradão foi o 1º do Cerro Largo em torneios sul-americanos

Rubro-Negro saiu derrotado por 1 a 0 diante do Cerro Largo - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

O Cerro Largo-URU entrou para a história na noite desta quarta-feira, 23, ao conquistar um feito inédito. Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, o modesto clube uruguaio conquistou seu primeiro resultado positivo internacional em competições sul-americanas.

Fundado há apenas 22 anos, o Cerro Largo até hoje só havia disputado 12 jogos em competições internacionais, sendo dez na Sul-Americana e dois na Libertadores. Antes de enfrentar o Vitória, a equipe uruguaia havia registrado um histórico de cinco empates, sete derrotas e nenhum triunfo, com apenas dez gols marcados e 24 sofridos.

A campanha tímida, com um ponto conquistado em dois jogos, havia deixado o clube na lanterna do Grupo B, com um saldo de gols negativo. Diante do Rubro-Negro, entretanto, o 'Arachán' surpreendeu o Leão no Barradão com gol marcado por Facundo Peraza.

O Vitória, por outro lado, viu sua classificação ficar seriamente ameaçada. Com dois pontos em três jogos, a equipe amarga a lanterna do Grupo B da Sul-Americana e precisa, diante do Defensa y Justicia, seu próximo adversário, vencer de qualquer maneira para continuar sonhando com a vaga no mata-mata.

A equipe recebe o clube argentino no dia 6 de maio, uma terça-feira, às 19h, novamente no Barradão, pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental.