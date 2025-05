Com preparação finalizada, Bahia ganha retornos importantes na Liberta

Michel Araújo, jogador do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

As lesões têm dado dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni neste momento da temporada, mas o Bahia deve contar com dois retornos para enfrentar o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira, 24, às 21h, pela 3ª rodada da Libertadores. Recuperados de contusões, o meia Michel Araújo e o atacante Willian José treinaram normalmente na tarde desta quarta-feira, 23, e ficam à disposição do comandante.

No CT Evaristo de Macedo, o Tricolor encerrou a preparação para enfrentar os colombianos com um treinamento técnico e físico. Um atividade tática também foi mentoreada por Rogério Ceni, que passou orientações sobre posicionamento, saída de bola e movimentações, com ou sem a posse.

Por fim, um exercício de bola parada foi realizado por parte do elenco, enquanto o restante finalizaram a tarde de treinos com uma atividade técnica separada em três equipes.

De fora dos últimos jogos, o zagueiro Gabriel Xavier seguiu no processo de transição física e vai desfalcar o Bahia mais uma vez, assim como o lateral Santiago Arias e o goleiro Ronaldo, que fizeram trabalhos na fisioterapia. Dessa meneira, Gilberto e Marcos Felipe, respectivamente, devem seguir no time titular.

Com as ausências também no setor defensivo, a tendência é que David Duarte e Ramos Mingo, a dupla de zagueiros que venceu o Ceará por 1 a 0, no último domingo, se repita no jogo contra o Atlético Nacional. Vale mencionar que os jovens Fredi Lippert e Kauã Davi, assim como o volante Rezende, também são opções no setor.

Com o empate em 3 a 3 entre Internacional e Nacional-URU, o Tricolor depende apenas dos seus esforços para assumir a liderança do Grupo F. Em caso de triunfo, o clube baiano alcança a marca dos sete pontos e ultrapassa o Colorado, atual líder com cinco.