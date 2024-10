04/10/2024 às 15:41 • Atualizada em 04/10/2024 às 17:31 - há XX semanas | Autor: Da Redação E AGORA? VAR envolvido em polêmica com o Vitória atuará em jogo contra o Galo Árbitro de vídeo foi escalado para o confronto que vale a saída do Leão do Z-4

Daniel Nobre Bins na cabine do VAR no jogo entre Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - Foto: Arquivo Pessoal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 4, a escala de arbitragem para o jogo entre Atlético-MG e Vitória, marcado para este sábado, 5, na Arena MRV, pela 29ª rodada da Série a do Campeonato Brasileiro. Chama a atenção da escolha de Daniel Nobre Bins-RS como árbitro de vídeo. Ele se envolveu na polêmica decisão que confirmou o segundo gol do Cruzeiro contra o rubro-negro baiano, no Barradão, na 23ª rodada. Na ocasião, jogo terminou empatado por 2 a 2 para a revolta de dirigentes e torcedores. Leia mais: >> De volta ao Z-4, Vitória encerra preparação para encarar o Galo >> Atlético-MG x Vitória: onde assistir e prováveis escalações O VAR acionou o árbitro Marcelo de Lima Henrique sobre um empurrão do atacante Dinneno no volante Léo Naldi, onde o juiz avaliou que não ocorreu infração. Já no início da jogada que originou o segundo gol cruzeirense, ocorreu um suposto toque de mão do meia Mateus Henrique. Após a avaliação de Daniel Nobre Bins, árbitro de vídeo da partida, confirmou que o gol foi legal. "Checado, tudo ok. Não tem nada que defina que parece que pega na região não permitida, ok?!", relatou na comunicação em áudio. Polêmica no clássico O árbitro gaúcho foi questionado por suas decisões no clássico entre São Paulo e Corinthians, vencido pelo Tricolor paulista por 3 a 1, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada. A diretoria corinthiana protestou sobre as expulsões do lateral-direito Fagner e do zagueiro André Ramalho, e questionou um lance que o atacante Calleri deveria ter sido expulso por uma chegada.



Daniel Nobre Bins participou recentemente de um jogo internacional. Ele foi o árbitro de vídeo no jogo entre Colômbia e Argentina, vencido pelos colombianos por 2 a 0, em Barranquilla, pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

