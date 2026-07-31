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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

É DO LEÃO!

Vitória acerta contratação definitiva de estrangeiro destaque da base

Jogador estava emprestado ao Rubro-Negro

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória acertou a contratação em definitivo do meia Alejandro Almaraz, um dos nomes mais promissores das categorias de base do clube.

O atleta de 19 anos firmou vínculo de três anos após o Rubro-Negro adquirir 50% dos seus direitos econômicos. A informação foi divulgada pelo perfil Vegettoria e confirmada pelo portal A TARDE.

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Almaraz pertencia ao Nueva Chicago, da Argentina, onde foi revelado, e estava emprestado ao Vitória desde julho de 2025. Ele já havia disputado 14 partidas como profissional antes de chegar ao Barradão.

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Destaque no Sub-20

O jogador argentino ganhou destaque no Sub-20 do Leão da Barra em 2016, quando fez 30 jogos e marcou 10 gols. Ele, inclusive, já treina no elenco principal.

Alejandro Almaraz
Alejandro Almaraz - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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esporte clube vitória

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