Vitória acerta contratação definitiva de estrangeiro destaque da base

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O Esporte Clube Vitória acertou a contratação em definitivo do meia Alejandro Almaraz, um dos nomes mais promissores das categorias de base do clube.

O atleta de 19 anos firmou vínculo de três anos após o Rubro-Negro adquirir 50% dos seus direitos econômicos. A informação foi divulgada pelo perfil Vegettoria e confirmada pelo portal A TARDE.

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Almaraz pertencia ao Nueva Chicago, da Argentina, onde foi revelado, e estava emprestado ao Vitória desde julho de 2025. Ele já havia disputado 14 partidas como profissional antes de chegar ao Barradão.

Destaque no Sub-20

O jogador argentino ganhou destaque no Sub-20 do Leão da Barra em 2016, quando fez 30 jogos e marcou 10 gols. Ele, inclusive, já treina no elenco principal.