Vitória acumula decepções e venceu uma das últimas 10 partidas

Ronald lamenta chance perdida contra o Cerro Largo-URU pela Sul-Americana - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A frustrante derrota para o Cerro Largo-URU na Copa Sul-Americana não só revoltou a torcida do Vitória presente no Barradão, como também acendeu o sinal de alerta em relação ao momento ruim do time.

O resultado negativo escancarou o momento instável da equipe comandada por Thiago Carpini, que vive um jejum preocupante de vitórias. Analisando um recorte dos últimos dez jogos, o time só venceu uma partida.

Desde o empate por 1 a 1 no Ba-Vi pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano, o rubro-negro baiano só venceu o Fortaleza por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De lá até aqui, o Leão da Barra venceu uma partida, empatou outras seis e foi derrotado em três, com nove gols marcados e 12 sofridos neste período.

Além das chances de gol desperdiçadas, o Thiago Carpini atribui o mau momento do time ao desgaste físico provocado pela sequência pesada de jogos. A equipe chegou a 30 partidas em pouco mais de 100 dias.

"Acho que foi um dos jogos que a gente mais criou chances reais e chegou no terço final. Aí o detalhe, as coisas que a gente sabe que precisa ajustar. O adversário teve uma ou duas oportunidades e foi eficiente. A equipe se comportou bem no segundo tempo, talvez um primeiro tempo um pouco apático. Eu cobro os atletas, mas também preciso entender o tamanho do desgaste, da sequência. É algo que vai nos acompanhar até o meio do ano" Thiago Carpini em coletiva

Com a perda do título estadual e a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória segue na disputa do Brasileirão, das Copas do Nordeste e Sul-Americana.

Confira a sequência do Vitória nos últimos 10 jogos:

Vitória 1×1 Bahia - Final do Campeonato Baiano

Moto Club 1×1 Vitória - Copa do Brasil

Juventude 2×0 Vitória - Campeonato Brasileiro

Vitória 1×1 Universidad Católica - Copa Sul-Americana

Vitória 1×2 Flamengo - Campeonato Brasileiro

Defensa y Justicia 0x0 Vitória - Copa Sul-Americana

Atlético-MG 2×2 Vitória - Campeonato Brasileiro

Vitória 2×1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

Fluminense 1×1 Vitória - Campeonato Brasileiro

Vitória 0x1 Cerro Largo - Copa Sul-Americana