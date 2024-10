Vitória anuncia empresa de sorteios como novo patrocinador

Anúncio do patrocinio 'Vitória premia' - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

O Esporte Clube Vitória anunciou um novo patrocinador na manhã desta sexta-feira, 18. Em coletiva de imprensa, o Presidente Fábio Mota revelou o vínculo com a empresa Prime Regulariza, do ramo da filantropia premiável. A parceria criará o 'Vitória premia', promovendo sorteios e prêmios aos torcedores.

O novo patrocinador estampará a camisa do rubro-negro a partir deste sábado, no duelo diante do Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão. De acordo com Fábio Mota, o vínculo será de dois anos e o Vitória terá 40% de todo o rendimento do produto e mais 3% será para projetos sociais, como por exemplo, o Vitória Cidadania.

"O Vitória está muito feliz, a nação rubro-negra está muito feliz com a chegada de vocês neste momento crucial, um momento difícil, que é o fim do campeonato. Vocês chegaram numa boa hora", disse o comandante.

Além dele, presidente do novo patrocinador, Jefferson também revelou a sua animação com a parceria com o clube, destacando que ajudará nos projetos e beneficiará a região ao redor do estádio. Além disso, declarou que o produto será um sucesso.

"Eu acho que é muito bacana essa parceria, porque além de beneficiar o próprio time, vai beneficiar a região em torno do estádio, a cidade, os projetos que o Vitória abraça. Eu tenho certeza que esse produto, a Vitória Primeira, vai ser um sucesso, porque a torcida ama o clube e o produto em si é autossustentável", declarou o Presidente do Prime Regulariza.

Filantropia premiável é uma modalidade de título de capitalização destinada a pessoas interessadas em contribuir com entidades beneficentes de assistência social, bem como participar de sorteio(s). O metodo utilizado vai ser esse, o mesmo que muitos influenciadores, mas o Vitória, junto com a Vitória Premia fará de forma legalizada, autorizado pelo Ministério da Fazenda.