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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória anuncia novo treinador em meio à pausa para Copa do Mundo

Profissional de 35 anos teve seu último trabalho no futebol asiático

João Grassi
Por
| Atualizada em
Rodrigo Campos
Rodrigo Campos - Foto: Divulgação | EC Vitória

Em meio à pausa no calendário nacional para a Copa do Mundo 2026, o Esporte Clube Vitória também se movimenta para fortalecer sua equipe feminina. O clube baiano anunciou a contratação do técnico Rodrigo de Paula Campos, de 35 anos.

Com vasta experiência no futebol, Rodrigo Campos agora assume a vaga deixada por Anderson Magalhães. Seu último clube foi o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, além de passagens por Al-Kholood (Arábia Saudita), Ceilandense, Capital-DF, Legião-DF, Minas Brasília, Cruzeiro e Itabirito-MG.

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"Agradeço à diretoria pela confiança e conto com o apoio de toda a torcida neste novo ciclo. Muito trabalho, comprometimento e vontade de vencer. Vamos juntos!", disse o profissional rubro-negro nas redes sociais.

Campos chega com a missão de melhorar a campanha no Brasileirão Série A1, em que as Leoas ocupam a lanterna e não venceram nenhuma partida. O time rubro-negro acumula apenas três pontos em 11 jogos disputados.

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Próximo compromisso

O Vitória de Rodrigo Campos volta a jogar no dia 16 de julho, às 15h, contra o Botafogo, no Barradão, em duelo atrasado da 7ª rodada.

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