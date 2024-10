Vitória conta com Janderson em reapresentação com foco no Bragantino

Luan (esquerda) e Filipe Machado (direita) em treino do Vitória no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Após período de folga, o Vitória voltou a trabalhar no CT Manoel Pontes Tanajura e seguiu a preparação para enfrentar o Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta do atacante Janderson, que treinou normalmente com o grupo nesta segunda-feira, 14, após ficar de fora por três dias seguidos por causa de um trauma no ombro.



Após ativação na academia, o dia de preparação na Toca do Leão contou com um aquecimento sob comando do preparador físico Caio Gilli. Além disso, o grupo trabalhou com jogos reduzidos e treinos específicos por posição.

Lucas Arcanjo e Wagner Leonardo em treino do Vitória nesta segunda-feira | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Outro destaque da tarde de treinamentos foi a volta do atacante Osvaldo, que foi autorizado pelo departamento médico depois de sofrer um tromboembolismo pulmonar e participou de uma atividade pelo preparador físico Vinícius Franco.

O meia Gabriel Santiago, que se recuperou de uma lesão na coxa direita, também treinou com o resto do elenco. Já o lateral Willean Lepo começou o trabalho de transição física, enquanto PK, que ainda se queixa de dores na região pubiana, seguiu na fisioterapia.

O Vitória volta a trabalhar nesta terça-feira visando o duelo contra o RB Bragantino, marcado para o próximo sábado, 19, às 16h, no Estádio Manoel Barradas.