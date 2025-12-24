Menu
PAPAI NOEL CHEGOU!

Vitória encaminha compra de pilar do time para 2026

O Leão da Barra chegou a um acordo com o Atlético-GO para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/12/2025 - 19:15 h
Gabriel Baralhas após o jogo contra o São Paulo
Gabriel Baralhas após o jogo contra o São Paulo -

O Vitória avançou nas negociações para manter o volante Gabriel Baralhas no elenco para a temporada de 2026. O Leão da Barra chegou a um acordo com o Atlético-GO para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por R$ 6 milhões.

Baralhas comemorando gol
Baralhas comemorando gol | Foto: Victor Ferreira/ ECVitória

Ainda faltam algumas etapas burocráticas para a conclusão do acerto, mas a negociação é tratada como bem encaminhada por ambas as partes. A expectativa é que o clube finalize a operação nos próximos dias e oficialize a permanência definitiva do atleta no elenco.

Na temporada de 2025, Gabriel Baralhas consolidou-se como o principal pilar do elenco rubro-negro. Com um total de 46 partidas, cinco gols e três assistências, ele foi o jogador mais utilizado na temporada.

Baralhas instruindo o time
Baralhas instruindo o time | Foto: Victor Ferreira/ ECVitória

Caso a contratação se concretize, o volante de 27 anos assinará um contrato de três anos com o Vitória, passando a pertencer ao clube de forma definitiva.

x