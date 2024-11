Vitória faz penúltimo treino antes de enfrentar o Fluminense

Alerrandro em treino do Vitória no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória seguiu a preparação, na tarde desta quinta-feira, 24, para o duelo contra o Fluminense, no Barradão, marcado para o próximo sábado, 26, às 16h30, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um treinamento tático comandado pelo treinador Thiago Carpini marcou o dia de atividades no CT Manoel Pontes Tanajura.

Na primeira parte, o elenco fez um exercício de ativação na academia e um aquecimento no campo. Em seguida, o grupo fez uma atividade tática separada em três etapas: jogadas ofensivas com finalização foram trabalhadas na parte inicial.

Na segunda, o técnico Thiago Carpini organizou um treinamento de marcação pressão e saída de bola em 11 contra 11. Já na terceira, a bola parada defensiva foi aprimorada pelo grupo. Por fim, alguns jogadores fizeram uma atividade com cobranças de falta.

No departamento médico, o atacante Lawan seguiu na transição fisíca se recuperando de uma lesão, assim como Osvaldo e Patric Calmon, que trabalharam na academia de musculação. O volante Caio Vinícius também fez tratamento para se recuperer da contusão na posterior da coxa.

O Vitória volta ao CT Manoel Pontos Tanajura nesta sexta-feira para finalizar a preparação para o duelo diante do Tricolor Carioca.