Vitória intensifica preparação para enfrentar o Criciúma fora de casa

Thiago Carpini comanda treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Divulção / Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória deu sequência à preparação para o confronto contra o Criciúma, marcado para a próxima quarta-feira, 20, às 16h30, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Neste sábado, os atletas se apresentaram no CT Manoel Pontes Tanajura e participaram de atividades técnicas sob o comando do técnico Thiago Carpini.

Leia mais:

>> Vitória lança campanha de Black Friday para sócios com descontos

>> Bahia tem pequena vantagem para enfrentar Vitória no Baianão Feminino

>> Jequié convoca votação para definir transformação em SAF



A sessão começou com um aquecimento no campo e, em seguida, os jogadores treinaram cruzamentos com finalizações. Em seguida, o treinador dividiu o elenco em dois times para ajustar posicionamento e construção de jogadas de ataque. Por fim, a equipe ensaiou bolas paradas defensivas.

O volante Caio Vinícius segue em transição física com o preparador Vinícius Franco, enquanto os goleiros realizaram trabalhos específicos com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

O elenco ganha folga neste domingo, 17, e se reapresenta na segunda-feira, 18, às 15h, para dar continuidade á preparação.

O Leão ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro com 38 pontos e tentará buscar a vitória fora de casa contra o Criciúma. A equipe terá o desfalque do atacante Everaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.