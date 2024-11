Jequié convoca votação para definir transformação em SAF

Jequié convoca reunião extraordinária para discutir transformação em SAF - Foto: Divulgação | ADJ

O Jequié pode ser o próximo clube da Bahia a virar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na última quarta-feira, 13, o Jipão convocou uma reunião, marcada para o dia 2 de dezembro, visando discutir a proposta para a mudança do estatuto do clube. A assembleia contará com uma votação, que acontecerá no Itajubá Hotel, a partir das 19h, em Jequié.

O processo de mudança do estatuto está sendo conduzido em parceria com o escritório de advocacia LTV Consultoria Desportiva, dos advogados Dr. Tiago Matos, Dr. Vinicius Bacelar e Dr. Lucas Pinheiro. A secretaria moldou o mesmo procedimento no Fluminense de Feira, equipe que se tornou SAF em 2022.

"Esse é um passo importante para a história da ADJ. Vamos ouvir o conselho e se ele entender que a SAF é um bom caminho para o futuro do nosso clube, seguiremos nesse processo. Estamos fazendo tudo com calma, nos cercando de profissionais que podem nos ajudar nessa jornada", comentou Leur Lomanto Junior, o presidente do Jequié.

O gerente de futebol da equipe, Jayme Brandão, também exaltou o momento que pode ficar marcado na história o clube. O profissional esteve presente no mesmo processo de mudança no Bahia, quando foi adquirido pelo Grupo City.

"Fico feliz em fazer parte deste processo de profissionalização da ADJ, que é um clube com grande potencial e que investimentos de uma SAF podem acelerar muito o seu crescimento , mas essa é uma decisão que cabe ao Conselho do clube", contou Jayme ao Portal A TARDE.

O Jequié inicia a preparação para a temporada 2025 no dia 2 de dezembro, na própria cidade. O Jipão tem em seu calendário o Campeonato Baiano, a Série D do Brasileirão e a nova competição anunciada pela FBF na última quinta-feira, 14. Além disso, a equipe pode herdar uma vaga na Copa do Brasil caso o Bahia se classifique para a Libertadores.