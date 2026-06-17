Vitória leva gol no fim e perde para o Corinthians na Série A Sub-20

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O Esporte Clube Vitória perdeu a sétima partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira, 17, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Corinthians com o placar de 2 a 1, no CT Parque São Jorge, em São Paulo.

O Vitória saiu atrás do placar aos 21 minutos, conseguiu o empate ainda no primeiro tempo com Lucas Lohan, mas deixou o resultado escapar no fim. O time da casa marcou o segundo o gol aos 43 da etapa complementar.

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Para o duelo válido pela 16ª rodada, o técnico Mário Henrique utilizou a seguinte escalação: Davi Barbosa; Gean, Kauan Coutinho, Cauan Farias e Wanderson; Nico Talero, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago Fernandes, João Pedro e Lucas Lohan.

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado negativo, o Vitória agora ocupa a 14ª posição do Brasileirão Sub-20, com 17 pontos. O Corinthians, por outro lado, acumula 25 pontos é o oitavo colocado na classificação.

A Fábrica de Talentos volta a jogar no próximo sábado, 20, às 15h, contra o Botafogo. A partida será disputada no CT Manoel Pontes Tanajura, válida pela rodada 17.