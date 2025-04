Vitória não vence em estreias na Série A há 16 anos; relembre

O volante e capitão Vanderson Pitbull em disputa de bola com o lateral-esquerdo Márcio Azevedo em 2009 - Foto: Divulgação

O Vitória inicia sua jornada no Campeonato Brasileiro de 2025 fora de casa. A equipe viaja até a Serra Gaúcha e encara o Juventude neste sábado, 29, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do certame nacional.

O rubro-negro tem um tabu incômodo para superar. O Colossal não vence em estreias na Série A do Brasileirão há exatos 16 anos.



A última vitória leonina em estreias no Campeonato Brasileiro foi na temporada 2009. No dia 10 de maio daquele ano, o time treinado por Paulo César Carpegiani visitou o Atlético Paranaense e venceu por 2 a 0, em plena Arena da Baixada, em Curitiba.

Os gols rubro-negros foram marcados um em cada tempo. O primeiro foi com o zagueiro Wallace, de cabeça. Nos acréscimos, após jogada rápida, o meia Leandro Domingues definiu dentro da pequena área e confirmou os três pontos para o Leão.

Estreias do Vitória desde 2009 no Brasileirão:

Atlético Paranaense 0x2 Vitória - Brasileirão 2009

Palmeiras 1x0 Vitória - Brasileirão 2010

Vitória 2x2 Internacional - Brasileirão 2013

Internacional 1x0 Vitória - Brasileirão 2014

Santa Cruz 4x1 Vitória - Brasileirão 2016

Avaí 0x0 Vitória - Brasileirão 2017

Vitória 2x2 Flamengo Brasileirão 2018

Vitória 0x1 Palmeiras - Brasileirão 2024