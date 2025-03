Vitória nunca perdeu para o Maranhão na história; veja números

Após vencer o Fortaleza fora de casa, Viitória chega a marca de 18 jogos consecutivos sem perder - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Maranhão e Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 25, logo mais às 19h, no estádio Castelão, em São Luís, pela 1ª fase da Copa do Brasil 2025.

O rubro-negro baiano tem vantagem nos confrontos diretos e nunca foi derrotado pelo MAC na história.



Esse será o quarto jogo oficial protagonizado entre as equipes. O Leão da Barra soma três vitórias e um empate no retrospecto geral. As equipes se enfrentaram pela primeira vez no Brasileirão de 1979, onde o Colossal venceu por 2 a 1 em Salvador.

Pela Copa do Brasil, o único embate entre os clubes ocorreu na temporada de 1996. O primeiro jogo na capital maranhense as equipes empataram sem gols. No jogo de volta, no Barradão, o rubro-negro baiano venceu por 3 a 1.

Copa do Brasil 2025 tem mudança nas fases iniciais

Vale salientar que a partir desta edição da Copa do Brasil, o time visitante não tem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Caso a partida termine empatada, a classificação será decidida nas cobranças de pênalti.