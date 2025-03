Vitória realiza consulta por volante que está na Série B

Volante Felipinho durante atuação no Athletico Paranaense - Foto: José Tramontin / Athletico-PR

Com o objetivo de fortalecer o elenco, a diretoria do Vitória segue atenta ao mercado em busca de oportunidades. O clube consultou a situação do volante Felipinho, que está no Athletico Paranaense.

A informação foi divulgada inicialmente pela repórter Monique Vilela e confirmada pelo Portal A TARDE. O rubro-negro baiano tem como meta um volante canhoto no plantel, apesar de ter outros oito atletas para a posição que são destros.



Uma possível negociação não será fácil. O Athletico adquiriu Felipinho junto a Ponte Preta em janeiro de 2024, no valor de R$ 7,5 milhões de reais. O vínculo com o Furacão é válido até o final de 2027. A multa rescisória está estipulada em 40 milhões de euros.

Natural de Boa Vista-RR, Antonio Feliphe Costa Silva tem 23 anos e passou pelas divisões de base do São Raimundo-RR e da Ponte Preta, onde se profissionalizou. Com a camisa do Athletico Paranaense, ele atuou em 41 jogos e marcou um gol.

O técnico Thiago Carpini tem as opções de Dionísio, Edenilson, Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller, Ronald, Thiaguinho, Val Soares e Willian Oliveira para a frente de zaga.