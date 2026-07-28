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E.C.VITÓRIA

Vitória perde para o Inter e está eliminado da Copa do Brasil Sub-15

Leãozinho enfrentou o time gaúcho nas quartas de final

João Grassi
Por
Equipe Sub-15 do Vitória
Equipe Sub-15 do Vitória - Foto: Clicks do Mac

O Esporte Clube Vitória foi derrotado pelo Internacional por 3 a 1, nesta terça-feira, 28, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-15. Com o resultado, o Leãozinho perde a chance de chegar às semifinais.

Apesar da queda nas quartas de final, a equipe baiana ainda disputa a 5ª colocação, junto com os outros três times eliminados. Essa é a primeira edição do torneio organizada pela CBF.

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Durante a campanha, o Rubro-Negro passou da primeira fase na liderança do Grupo A6, que também tinha Sport, CEO-AL e Lagarto-SE. Na segunda etapa, eliminou o Santa Cruz de Natal.

Ainda estão na disputa Flamengo x São Raimundo-RR e Paysandu x Palmeiras, que também entram em campo nesta terça. As fases finais estão sendo realizadas na Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira.

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Próximo desafio do Vitória

O próximo adversário do Vitória na Copa do Brasil Sub-15 será o Atlético-GO. O jogo está marcado para esta quarta-feira, 29, às 15h, também na Granja Comary.

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esporte clube vitória

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