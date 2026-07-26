Vitória é goleado por 4 a 0 e volta ao Z-2 do Brasileirão Feminino

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O Esporte Clube Vitória enfrentou o líder Corinthians neste domingo, 26, no Canindé, em São Paulo, e foi goleado por 4 a 0. A partida foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.

Com dificuldades de sair do campo de defesa, o Vitória viu a goleira Lorrana trabalhar com defesas importantes, segurando o empate até os 40 minutos do primeiro tempo, quando saiu o time da casa abriu o placar.

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Cinco minutos depois, as corintianas marcaram mais um gol e foram para o intervalo já em boa vantagem. No segundo tempo, as Leoas ainda foram vazadas aos 13 e 19 minutos, concretizando o placar elástico.

O técnico Rodrigo Campos escalou a equipe baiana como Lorrana; Moniquinha, Milena Bispo, Raiara e Yasmin Índia; Vanessa Pipoca (Geicy), Lanny (Buga), Lari e Bárbara (Dudinha); Sheilinha (Marcela) e Joicy Garcez (Vic Moura).

Classificação e próximo jogo das Leoas

Após a derrota, a equipe feminina rubro-negra volta para a zona de rebaixamento e acumula seis pontos na Série A1, na 17ª colocação. São nove derrotas, três empates e apenas uma vitória.

O Vitória volta a jogar no sábado, 1º de agosto, às 21h, contra o São Paulo. O jogo, válido pela rodada 14 do Brasileirão, será disputado no Barradão, em Salvador.