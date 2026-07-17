Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

VENCEU!

Vitória vence o Botafogo e deixa o Z-2 do Brasileirão Feminino

Leoas conquistaram o primeiro resultado positivo na competição

Lucas Vilas Boas
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vitória vence o Botafogo e deixa o Z-2 do Brasileirão Feminino
Foto: Yuri Couto | Vitória

O Vitória venceu um jogo de seis pontos no Brasileirão Feminino, e saiu da lanterna na classificação. Na tarde dessa sexta-feira, 17, o Rubro-Negro bateu o Botafogo por 2 a 0, no Barradão, deixou a zona de rebaixamento e colocou o clube carioca na última posição na tabela.

As Leoas pegaram o elevador com o resultado, ultrapassaram Botafogo e América-MG, e chegaram a seis pontos conquistados em 12 partidas. O resultado positivo contou com gols de Pipoca e Garvez, e foi o primeiro conquistado pelo Vitória na competição.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O duelo foi válido pela sétima rodada do Brasileirão, e estava marcado para acontecer inicialmente em abril, mas um "distúrbio gastrointestinal" afetou o elenco do Botafogo. A CBF, contudo, optou por adiar a partida.

Jogo difícil contra as líderes

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Opção de compra milionária e bônus: o acordo entre Vitória e Sport por Claudinho
Opção de compra milionária e bônus: o acordo entre Vitória e Sport por Claudinho imagem

QUASE LÁ

Em fase final de transição, volante do Vitória se aproxima de retorno
Em fase final de transição, volante do Vitória se aproxima de retorno imagem

E.C.VITÓRIA

Jair Ventura completa 50 jogos pelo Vitória e destaca longevidade
Jair Ventura completa 50 jogos pelo Vitória e destaca longevidade imagem

O Rubro-Negro volta a campo no dia 26 de julho, para encarar o líder Corinthians, no Parque São Jorge, às 11h, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. O time paulista é o primeiro colocado, com 28 pontos somados. O Botafogo, por outro lado, será o próximo adversário do Bahia, no dia 27 de julho, às 19h, na Arena Cajueiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasileirão feminino esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas