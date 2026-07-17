Vitória vence o Botafogo e deixa o Z-2 do Brasileirão Feminino

O Vitória venceu um jogo de seis pontos no Brasileirão Feminino, e saiu da lanterna na classificação. Na tarde dessa sexta-feira, 17, o Rubro-Negro bateu o Botafogo por 2 a 0, no Barradão, deixou a zona de rebaixamento e colocou o clube carioca na última posição na tabela.

As Leoas pegaram o elevador com o resultado, ultrapassaram Botafogo e América-MG, e chegaram a seis pontos conquistados em 12 partidas. O resultado positivo contou com gols de Pipoca e Garvez, e foi o primeiro conquistado pelo Vitória na competição.

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O duelo foi válido pela sétima rodada do Brasileirão, e estava marcado para acontecer inicialmente em abril, mas um "distúrbio gastrointestinal" afetou o elenco do Botafogo. A CBF, contudo, optou por adiar a partida.

Jogo difícil contra as líderes

O Rubro-Negro volta a campo no dia 26 de julho, para encarar o líder Corinthians, no Parque São Jorge, às 11h, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. O time paulista é o primeiro colocado, com 28 pontos somados. O Botafogo, por outro lado, será o próximo adversário do Bahia, no dia 27 de julho, às 19h, na Arena Cajueiro.