HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
RUMO À COPA DO BRASIL

Vitória pode encaminhar vaga na Copa do Brasil de 2027

Com chances de encaminhar vaga na Copa do Brasil de 2027, Rubro-Negro encara o Galícia no Barradão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/02/2026 - 19:12 h

Time do Vitória
Time do Vitória -

Caso o Vitória vença o Galícia, pela nona rodada do Campeonato Baiano, partida que acontece neste domingo, 22, às 16h, no Barradão. O Rubro-Negro encaminhará a sua vaga na Copa do Brasil de 2027.

Regulamento da Copa do Brasil

A vaga na semifinal do estadual é importante porque a Copa do Brasil de 2027 garante uma vaga ao melhor colocado no somatório entre fase classificatória e semifinal, sem contar os finalistas.

Se ganhar do Galícia, o Vitória chega a 16 pontos ao fim da primeira fase. A semifinal será disputada em jogo único, e o terceiro lugar geral será definido pela soma da pontuação acumulada na fase inicial com o desempenho no confronto semifinal.

Caso avance no mata-mata e seja eliminado, o Vitória ainda pode acumular pontos. Em caso de derrota durante os 90 minutos iniciais, ainda manterá os 16 pontos.

Adversários que podem ultrapassar o Vitória

Jequié e Porto iniciam a última rodada da primeira fase com 11 pontos, e podem alcançar até 14 pontos se vencer, com chances de passar o Vitória na tabela e garantir a vaga para a Copa do Brasil.

O regulamento do Campeonato Baiano estabelece que a vaga da Copa do Brasil de 2027 vai ser destinada ao terceiro colocado na classificação acumulada entre a primeira fase e a semifinal.

