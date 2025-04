Vitória repudia agressões de torcedores a imprensa carioca

Confusão aconteceu no Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Divulgação | ECVitória

Na noite do último domingo, 6, uma situação tensa ocorreu nas cabines de imprensa do Barradão, durante o jogo entre Vitória e Flamengo. Em nota divulgada pelo clube, o Leão se pronunciou sobre o ocorrido e repudiou qualquer tipo de agressão contra a imprensa.

Alguns torcedores rubro-negros se revoltaram com a comemoração de um jornalista da imprensa carioca, que teria mencionado a palavra "freguesia", após o segundo gol do Flamengo. A situação virou uma discussão, com jornalistas sendo alvo de hostilidade, incluindo o lançamento de garrafas e outras agressões verbais.

No pronunciamento oficial, o Vitória explicou a situação, citou a "geografia do Barradão", que permite a proximidade da tribuna de imprensa com as arquibancadas. O clube baiano também repudiou as agressões e pregou pela "liberdade de expressão".

Confira a nota oficial

"O Esporte Clube Vitória vem a público se pronunciar diante do fato ocorrido na noite do último domingo (6) nas cabines de imprensa do Barradão.

De acordo com a apuração interna do clube, torcedores teriam se revoltado com a comemoração da imprensa carioca no momento do segundo gol do Flamengo, e então começaram a reprimir a situação.

É importante ressaltar que a geografia do Barradão faz com que a tribuna de imprensa fique próxima aos torcedores localizados nas cadeiras do estádio Manoel Barradas. Fato que é público e histórico em nosso santuário.

Diante disso, o Esporte Clube Vitória repudia qualquer tipo de agressão envolvendo torcedores com membros da imprensa. A liberdade de expressão é algo fundamental para o exercício da profissão e que não pode ser oprimido".