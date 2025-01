FOCO! Vitória se reapresenta nesta quinta focado no Jacuipense Duelo no Barradão está marcado para este domingo, 19 Por Redação 16/01/2025 - 11:49 h

Elenco rubro-negro foca as atenções no compromisso diante do Jacuipense - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR