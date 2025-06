Vitória vence fora de casa e avança na Copa do Brasil Feminina

Elenco feminino do Vitória celebra classificação na Copa do Brasil da categoria - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O time feminino do Vitória está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil da categoria. Na noite da última quarta-feira, 11, as Leoas da Barra derrotaram fora de casa o Itabirito por 1 a 0 e avançaram de fase. A partida foi realizada no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG.

Leoas da Barra marcam no fim e garantem classificação

Após cobrança de escanteio aos 42 minutos do segundo tempo, Sheilinha sobe livre na pequena área e cabeceia na trave. No rebote, a centroavante Karol Lins, que havia entrado na partida, aproveita o rebote e finaliza de pé direito no fundo das redes.



O técnico Anderson Magalhães escalou a equipe em Minas Gerais com Kivia; Buga, Joice, Rute e Jaque; Lanny, Jaque, Vic Moura e Iana; Sheilinha, Roque e Mi (Lins).

Vale salientar que o próximo adversário do time Colossal na Copa do Brasil ainda será definido, através de novo sorteio promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As Leoas da Barra giram a chave e voltam o foco para a Série A2 do Campeonato Brasileiro da categoria. A equipe recebe a visita do Ação-MT, no próximo sábado, 14, às 15h, no Barradão, pela 7ª rodada do certame nacional.

Foco agora é no Brasileirão Série A2

As rubro-negras lideram o grupo B de forma invicta, com 14 pontos somados em seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. O adversário fecha o G-4, com oito pontos ganhos.