Vitória x Grêmio: onde assistir, prováveis escalações e mais

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a lamentável derrota para o Cerro Largo-URU, pela Copa Sul-Americana, o elenco do Vitória volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra encara o Grêmio neste domingo, 27, às 18h30, no Barradão, pela 6ª rodada do certame nacional.

Pela Série A, o rubro-negro baiano vem de empate por 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã. A equipe soma cinco pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Também com campanha ruim, o Grêmio é o penúltimo colocado na classificação geral, com apenas uma vitória, um empate e acumulando três derrotas. O tricolor gaúcho vem de empate em casa no clássico Gre-Nal 447.

Grêmio tem desfalques e retornos para jogo em Salvador

O técnico Mano Menezes contará com o importante retorno do zagueiro Wagner Leonardo. O defensor ex-Vitória se recuperou de lesão muscular e deve ser titular. Fora do jogo contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana, o recém-contratado lateral-esquerdo Marlon se torna opção.

Em contrapartida, o atacante ganês naturalizado belga Francis Amuzu está acometido de uma lesão grau 1 na panturrilha e está vetado. Lesionados, os zagueiros Gustavo Martins e Rodrigo Ely seguem em tratamento.

Carpini pode poupar atletas por desgaste físico

O técnico Thiago Carpini sempre salienta que devido ao calendário apertado, alguns atletas do elenco rubro-negro estão com desgaste físico. A tendência é que a equipe poupe alguns atletas. Certo é que Renato Kayzer, em fase de transição, ainda não reúne condições de jogo.

Transmissão

Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ryller, Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann) e Lucas Esteves; Villasant, Dodi (Cuellar) e Edenilson; Monsalve (Cristaldo), Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.