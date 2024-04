Ednaldo Rodrigues diz que só fala com Textor na Justiça | A TARDE

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues disse nesta quarta-feira, 10, que só falará com o sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) Botafogo, John Textor na Justiça. Ednaldo move um processo contra John após o americano fazer ataques à arbitragem e pedir a renúncia do presidente da CBF.

Segundo revelou o jornalista André Rizek, apesar de o empresário americano tentar uma aproximação com o presidente da Confederação, o clima entre ambos continua tenso.

“Por mais que o Textor esteja mandando sinais de pacificação, o presidente da entidade não vai recebê-lo e não vai retribuir os sinais pacíficos. A informação que eu recebi é que ele só conversa com o Textor na Justiça”, revelou o jornalista André Rizek.

Ainda segundo informações, a relação do americano com a CBF enquanto representante do clube não está afetada. “Aquela possibilidade que eu aventei, que era uma expectativa do próprio Textor, de que o processo criminal contra ele pudesse ser retirado por conta dessa movimentação. Isso não será feito”, concluiu o jornalista.

Em 2023, Textor usou o microfone da transmissão da partida entre Botafogo e Palmeiras para fazer ataques à arbitragem e pedir a renúncia do presidente Ednaldo Rodrigues. O presidente move um processo contra John. Neste meio-tempo, o americano se manifestou publicamente em mais de uma oportunidade dizendo ter provas de que há manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Recentemente, John Textor apagou a conta no Twitter neste domingo e afirmou que só se posicionará a partir de agora de forma oficial através do site que possui. O americano passará por julgamento no STJD nesta terça-feira que pode render uma suspensão de até um ano por não apresentar as provas de manipulação que afirma ter.