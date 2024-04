Em festa do título, Oh Polêmico provoca rival: "Chama o Samu" | A TARDE

As comemorações do Vitória pelo título de campeão do Campeonato Baiano de 2024 não tiveram limites. Com provocações, brincadeiras, lágrimas, alegria e muita festa, houve celebração por todos os lados, dos torcedores aos jogadores, incluindo um after misterioso após o jogo, com direito ao show do cantor Oh Polêmico. O evento aconteceu em Salvador e foi fechado para atletas, influenciadores e convidados, mas alguns trechos foram publicados nas redes sociais e circularam na internet.

Em um dos vídeos, Polly cantou um dos hits da torcida rubro-negra, a música 'Chama o Samu'. Vitória de coração, o pagodeiro estava tão feliz com o título que nem pareceu se importar com a resenha "de boné é mais caro", relacionada ao conflito que ele travou com o cantor Zé Paredão, e colocou o boné para trás.

Leia mais:

Atacante do Vitória volta a provocar Bahia após título

'Satisfação muito grande', desabafa Condé sobre título estadual

Artilheiros, Alerrandro e Osvaldo destacam força do Vitória

Vale lembrar que Oh Polêmico também participou da comemoração do Vitória pelo título de Campeão Brasileiro da Série B 2023, em novembro do ano passado, que aconteceu no Farol da Barra. Além dele, artistas como Léo Santana e Ivete se apresentaram no local.

Outras duas atrações também foram chamadas para o after. Os MC's Joãozinho VT e Tuto vieram de São Paulo, a convite do influenciador Tacio Costa, também conhecido como T10. Antes da festa, o blogueiro do ramos de apostas esportivas gravou stories comemorando a conquista do Leão e conversou com Polly por chamada de video, anunciando que eles iriam "quebrar tudo" na comemoração privada.

Reprodução

Mas não foram apenas artistas que participaram desse 'reg' não. Em uma das fotos postadas por T10, o influencer digital apareceu ao lado dos jogadores do Vitória. "Bora, meus irmãos", escreveu.

Nomes como Alerrandro Souza, Daniel Jr., Luan Guilherme, Lucas Esteves e Dudu marcaram presença e 'quebraram e amassaram' durante o show, especialmente ao som de "Pitbull Enraivado".