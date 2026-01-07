Encontro de gerações: Lendas do vôlei desafiam atuais campeãs

Ana Patrícia e Duda nas Olimpíadas - Foto: Divulgação/Comitê Olímpico

A praia de Icaraí, localizada em Niterói, no Rio de Janeiro, será o palco principal de um encontro histórico para os amantes do vôlei de praia. Jackie Silva e Sandra Pires, que juntas foram as pioneiras a receberem medalhas de ouro em Olimpíadas (Atlanta, 1996), irão enfrentar Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas.

Areia Games



O evento Areia Games, que acontecerá entre os dias 21 e 22 de março, trará 14 partidas com confrontos de grandes duplas do vôlei de praia brasileiro. A principal atração será o reencontro entre as duplas históricas brasileiras, enquanto os demais confrontos farão parte do desafio intitulado “Brasil x Mundo”. Além dos duelos, o evento proporcionará clínicas esportivas e aulões para o público, com transmissão ao vivo do Sportv.

Jackie Silva e Sandra Pires recebendo as medalhas | Foto: Divulgação

Os duelos estão organizados com três duplas brasileiras e três duplas internacionais. As do Brasil são: Duda e Ana Patrícia, Carol e Rebecca, e Talita e Taiana. As internacionais são: Müller e Tillmann (Alemanha), Melissa e Brandie (Canadá) e Cannon e Kraft (EUA). Durante o torneio, acontecerá um rodízio entre as duplas e uma partida no estilo de quarteto.

Programação

Sábado (21/03)

Jogo de Ouro

Nove partidas de duplas

Domingo (22/03)

Desafio Brasil x Mundo: Rodízio de duplas

Desafio Brasil x Mundo: Partida de quarteto

Desafio Brasil x Mundo: Bronze duplas

Desafio Brasil x Mundo: Final duplas

Mesmo após a aposentadoria, Jackie ainda é muito presente no acompanhamento das modalidades de praia e de quadra. Recentemente, em novembro, participou do Campeonato Brasileiro Master, em Saquarema. Agora, está em preparação para jogar com Duda e Ana Patrícia no "Jogo de Ouro" do Areia Games. Em entrevista ao Lance!, ela sugeriu que as duplas fossem misturadas, fortalecendo a união entre gerações:

“Tem que quebrar essa dupla. A gente tem que misturar. Duda e Ana Patrícia são extraordinárias, é outro nível. Essa brincadeira vai ser importante para mostrar como o voleibol cresceu da minha época para a época delas. Depois de 28 anos, foram elas que ganharam a medalha de ouro de novo para o Brasil.”