Enquete: o Vitória consegue vencer o Palmeiras e seguir fora do Z-4?

O Vitória encara o Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Empate com o Sport, empate com o Mirassol, e mais uma chance chegando para o Vitória se distanciar da zona de rebaixamento contra o Palmeiras em casa, no Barradão, neste domingo, 3, às 19h30. Pela 18ª rodada do Brasileirão, os clubes se enfrentam ocupando posições quase opostas na tabela, em um confronto que pode salvar o Leão da Barra do Z-4.

Até aqui, são 17 pontos para o Vitória que segue na 15ª posição da tabela, enquanto o Palmeiras já acumula 32 pontos e assume a terceira posição, encostando no vice-líder Cruzeiro. Caso vença, as chances de assumir o segundo lugar são grandes, dando uma motivação diferente ao Palmeiras para o confronto.