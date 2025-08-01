Menu
Enquete: o Vitória consegue vencer o Palmeiras e seguir fora do Z-4?

Opine no resultado da partida entre Vitória e Palmeiras neste domingo, 3, no Barradão

Por Marina Branco

01/08/2025 - 11:45 h
O Vitória encara o Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão
O Vitória encara o Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão

Empate com o Sport, empate com o Mirassol, e mais uma chance chegando para o Vitória se distanciar da zona de rebaixamento contra o Palmeiras em casa, no Barradão, neste domingo, 3, às 19h30. Pela 18ª rodada do Brasileirão, os clubes se enfrentam ocupando posições quase opostas na tabela, em um confronto que pode salvar o Leão da Barra do Z-4.

Até aqui, são 17 pontos para o Vitória que segue na 15ª posição da tabela, enquanto o Palmeiras já acumula 32 pontos e assume a terceira posição, encostando no vice-líder Cruzeiro. Caso vença, as chances de assumir o segundo lugar são grandes, dando uma motivação diferente ao Palmeiras para o confronto.

Leia Também:

Vitória vai vencer o Palmeiras? Saiba os palpites das IAs
Vitória x Palmeiras: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Vitória acerta contratação de jovem promessa do Flamengo

Resultados Parciais

O Vitória consegue vencer o Palmeiras e seguir longe do Z-4?

Enquete

O Vitória consegue vencer o Palmeiras e seguir longe do Z-4?

O Vitória encara o Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão
