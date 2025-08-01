Vitória vai vencer o Palmeiras? Saiba os palpites das IAs

O Vitória enfrenta o Palmeiras no Barradão pela 18ª rodada - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Palmeiras se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra estagnado na 15ª posição após empatar com Sport e Mirassol nas rodadas anteriores e o Palmeiras em terceiro lugar na tabela, tendo vencido as três últimas partidas. A bola rola no Barradão neste domingo, 3, às 19h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Verdão, e por 2 a 0 no placar final. "Acredito que o Palmeiras vença por 2 a 0. A equipe paulista vem com mais confiança, melhor rendimento e um elenco mais qualificado. O Vitória terá o apoio da torcida e a pegada física, mas deverá sofrer com as transições rápidas do Verdão", opinou.

"Uma vitória com dois gols de diferença indica superioridade no controle de jogo e eficiência nas chances criadas. Se o Vitória conseguir se fechar bem no primeiro tempo, o Verdão pode vencer por 1 a 0", continuou.

"Se os donos da casa equilibrarem e explorarem suas oportunidades, o empate 1 a 1 é possível. Mas vencer por 2 a 1 seria uma grande surpresa, especialmente com Carille ainda adaptando a equipe e sem ritmo de vitória", finalizou.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo vencedor e mesmo placar: "O Palmeiras está em boa fase, com três vitórias consecutivas, e ocupa a terceira posição na tabela com 32 pontos".

"O Vitória, por outro lado, está em 15º lugar, com 17 pontos, e precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Palmeiras tem um elenco superior e deve aproveitar a oportunidade para somar mais três pontos e se manter entre os primeiros colocados", analisou.