BRASILEIRÃO

Vitória x Palmeiras: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam neste domingo, 3, às 19h30, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Por Marina Branco

01/08/2025 - 8:59 h
O Vitória encara o Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão
A passagem pelo Mirassol não foi tão fácil - mas um ponto foi conquistado, a derrota não veio e a zona de rebaixamento continuou sem o Vitória. Agora, para continuar fora do Z-4, o desafio é contra o Palmeiras neste domingo, 3, no Barradão, às 19h30, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Em uma situação incomum para o calendário exaustivo que os clubes brasileiros vem vivendo, o Vitória teve uma semana inteira para se preparar antes do jogo contra o Palmeiras, tendo o último jogo no sábado da semana anterior. Vindo de dois empates, o desafio é vencer o Palmeiras, quem sabe contando com o trunfo de ter um ex-Corinthians já acostumado com o Verdão recém-chegado no elenco, o atacante Romarinho.

Do outro lado do placar, o Palmeiras não chega tranquilo - no dérbi de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Timão, perdeu de 1 a 0, além de ficar sem Bruno Fuchs por lesão. No entanto, a situação no Brasileirão é excelente, vencendo os três últimos jogos e ocupando a terceira posição na tabela, encostado no vice-líder Cruzeiro.

Vitória acerta contratação de jovem promessa do Flamengo
Com dores, meia é dúvida no Vitória para enfrentar o Palmeiras
Com desfalques, Palmeiras pode usar time misto para encarar o Vitória

Transmissão

A partida será transmitida no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Ronald Lopes; Osvaldo (Romarinho), Lucas Braga e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
  • Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
  • Quarto Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

