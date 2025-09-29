Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTE

Enquete: Quem volta ao G-4, Bahia ou Botafogo?

Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 1, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

29/09/2025 - 15:39 h
Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão
Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão -

Sexta posição, 40 pontos na tabela. Quinta posição, mesmos 40 pontos até aqui. Respectivamente, Bahia e Botafogo, adversários pela 26ª rodada do Brasileirão no confronto desta quarta-feira, 1, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

O cálculo é simples - quem vencer, consegue se projetar para o G-4 do Brasileiro, deixando o outro para trás. Em situações tão próximas na tabela, os dois times brigam pelos mesmos três pontos, buscando as posições de Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo no topo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto o Bahia acabou de quebrar a sequência de quatro jogos sem vencer ao derrotar o Palmeiras na Fonte Nova, o Fogão contabiliza duas derrotas, dois empates e um triunfo nos últimos cinco jogos, deixando ambos os clubes com históricos parecidos.

Leia Também:

Quem volta ao G-4, Bahia ou Botafogo? Saiba os palpites das IAs
Botafogo x Bahia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações
Rogério Ceni afirma que o Bahia precisa "brigar pelo primeiro lugar"

O que você acha?

Resultados Parciais

Quem volta ao G-4, Bahia ou Botafogo?

Enquete

Quem volta ao G-4, Bahia ou Botafogo?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Botafogo Brasileirão EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

x