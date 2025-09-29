Enquete: Quem volta ao G-4, Bahia ou Botafogo?

Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sexta posição, 40 pontos na tabela. Quinta posição, mesmos 40 pontos até aqui. Respectivamente, Bahia e Botafogo, adversários pela 26ª rodada do Brasileirão no confronto desta quarta-feira, 1, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

O cálculo é simples - quem vencer, consegue se projetar para o G-4 do Brasileiro, deixando o outro para trás. Em situações tão próximas na tabela, os dois times brigam pelos mesmos três pontos, buscando as posições de Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo no topo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto o Bahia acabou de quebrar a sequência de quatro jogos sem vencer ao derrotar o Palmeiras na Fonte Nova, o Fogão contabiliza duas derrotas, dois empates e um triunfo nos últimos cinco jogos, deixando ambos os clubes com históricos parecidos.

O que você acha?