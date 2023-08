Envolvido em esquema de apostas, Nino Paraíba assina com o Paysandu

Após ser apontado como integrante de um esquema de manipulação de resultados em apostas, o lateral-direito Nino Paraívba, ex-Bahia e Vitória assinou com Paysandu, que está na Série C. O veteranojá está em Belém, onde passou por uma série de exames médicos e físicos, e sua oficialização como novo integrante do time bicolor é aguardada para breve. As informações são do ge.

Com um histórico de sucesso no futebol baiano, Nino Paraíba ganhou destaque ao jogar 207 partidas pelo Vitória e 193 pelo Bahia. Agora, ele está prestes a vivenciar sua primeira experiência em um clube da região Norte ao se juntar ao Paysandu. No novo time, o jogador terá a concorrência de Edílson e Anílson na disputa por uma vaga na equipe titular.

Após não entrar em campo desde o dia 7 de maio, Nino Paraíba foi afastado do América-MG, seu clube anterior. Esse afastamento ocorreu logo após a divulgação de conversas do jogador com apostadores, que foram anexadas na denúncia do Ministério Público de Goiás sobre a manipulação de jogos nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Durante seu depoimento, o lateral-direito admitiu ter recebido pagamento para receber cartões amarelos em três partidas do Brasileirão 2022. Entretanto, ele aceitou cooperar com o Ministério Público de Goiás, tornando-se testemunha do caso e, como parte de um acordo, evitou ser formalmente acusado.