Erick Pulga volta a marcar após seis meses e sai de campo na maca

A partida contra o Vasco foi, ao mesmo tempo, sonho e pesadelo para Erick Pulga. Voltando a marcar pela primeira vez após seis meses neste domingo, 23, pela 35ª rodada do Brasileirão, o atacante garantiu o triunfo tão necessário para o Bahia, mas saiu de campo em uma maca e preocupa o time.

O autor do gol que garantiu o triunfo tricolor na Fonte Nova deixou o campo de maca aos 36 minutos do segundo tempo, após cair no gramado sentindo dores na perna esquerda. O atacante recebeu atendimento médico e não conseguiu permanecer na partida, gerando preocupação imediata no departamento médico do clube.

A cena esfriou o clima na Arena justamente no momento em que o Bahia controlava o jogo após uma expulsão de David, do Vasco, e parecia encaminhar um triunfo mais seguro, além de ter acontecido logo após o gol de cabeceio de Juba.

O lance

Pulga subiu para disputar uma bola na área minutos depois de marcar o gol e, ao cair, colocou a mão na perna, aparentando incômodo muscular. O atacante sinalizou rapidamente para o banco, e o atendimento entrou imediatamente.

Após conversa com os médicos, o atacante deixou o gramado de maca, impossibilitado de continuar. A substituição foi feita rapidamente, mas a preocupação permaneceu no ar.

O Bahia já havia perdido recentemente Mateo Sanabria por lesão no joelho e agora pode enfrentar a 36ª rodada com mais um desfalque importante, além da suspensão de Ramos Mingo, que levou dois amarelos na partida.

Com a partida contra o Juventude marcada para sexta-feira, 28, o tempo de recuperação é curto para que Pulga não perca o ritmo após finalmente desencantar.