Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPAÇÃO PARA O BAHIA

Erick Pulga volta a marcar após seis meses e sai de campo na maca

O atacante saiu de campo com dores na perna esquerda na partida contra o Vasco

Marina Branco

Por Marina Branco

23/11/2025 - 18:21 h
Erick Pulga pelo Bahia
Erick Pulga pelo Bahia -

A partida contra o Vasco foi, ao mesmo tempo, sonho e pesadelo para Erick Pulga. Voltando a marcar pela primeira vez após seis meses neste domingo, 23, pela 35ª rodada do Brasileirão, o atacante garantiu o triunfo tão necessário para o Bahia, mas saiu de campo em uma maca e preocupa o time.

O autor do gol que garantiu o triunfo tricolor na Fonte Nova deixou o campo de maca aos 36 minutos do segundo tempo, após cair no gramado sentindo dores na perna esquerda. O atacante recebeu atendimento médico e não conseguiu permanecer na partida, gerando preocupação imediata no departamento médico do clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cena esfriou o clima na Arena justamente no momento em que o Bahia controlava o jogo após uma expulsão de David, do Vasco, e parecia encaminhar um triunfo mais seguro, além de ter acontecido logo após o gol de cabeceio de Juba.

Leia Também:

Mingo desfalca o Bahia após vermelho por demorar a sair de campo
Pulga desencanta e Bahia vence o Vasco por 1 a 0 na Fonte Nova
Bahia larga na frente do Vitória em duas decisões na base

O lance

Pulga subiu para disputar uma bola na área minutos depois de marcar o gol e, ao cair, colocou a mão na perna, aparentando incômodo muscular. O atacante sinalizou rapidamente para o banco, e o atendimento entrou imediatamente.

Após conversa com os médicos, o atacante deixou o gramado de maca, impossibilitado de continuar. A substituição foi feita rapidamente, mas a preocupação permaneceu no ar.

O Bahia já havia perdido recentemente Mateo Sanabria por lesão no joelho e agora pode enfrentar a 36ª rodada com mais um desfalque importante, além da suspensão de Ramos Mingo, que levou dois amarelos na partida.

Com a partida contra o Juventude marcada para sexta-feira, 28, o tempo de recuperação é curto para que Pulga não perca o ritmo após finalmente desencantar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia Erick Pulga lesão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick Pulga pelo Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Erick Pulga pelo Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Erick Pulga pelo Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Erick Pulga pelo Bahia
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x