MANDOU A REAL!

Erick revela erro fatal do Bahia em empate decepcionante na Fonte Nova

Volante foi titular no empate em 2 a 2 com o Jacuipense

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

14/02/2026 - 19:50 h

Após o empate por 2 a 2 com o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, o volante Erick analisou o desempenho do Bahia e discordou da tese de relaxamento da equipe em meio à situação já definida nesta primeira fase do Campeonato Baiano.

Titular no confronto, o meio-campista reconheceu que o Tricolor poderia ter administrado melhor a vantagem construída no primeiro tempo, mas ressaltou que o problema esteve mais na organização do time do que na postura.

"Hoje não faltou relaxamento. Acho que faltou um pouco de calma em alguns momentos, principalmente depois que conseguimos marcar o segundo gol. O mais difícil é você sair na frente, ter dois gols de vantagem e trazer o jogo a seu favor. Só que começamos a dar muita transição para o adversário de forma desnecessária", afirmou, na zona mista.

"A gente não conseguia matar a jogada na origem e facilitou a chegada deles com muito perigo até o primeiro gol", completou.

Segundo o volante, o Bahia conseguiu corrigir parte dos problemas no segundo tempo, quando passou a controlar mais a posse de bola e reduzir os contra-ataques do adversário. Ainda assim, acabou sofrendo o empate nos minutos finais.

"No segundo tempo acertamos, mantivemos mais a posse e não demos tantas transições. Mas ali no final tomamos o gol. Dizer que foi falta de atenção ou relaxamento eu não concordo. Foi mais a forma como nos postamos de maneira desnecessária, atacando de forma desorganizada e facilitando as transições deles", analisou.

Tags:

Bahia x Jacuipense ecbahia Erick

