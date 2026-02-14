Erick revela erro fatal do Bahia em empate decepcionante na Fonte Nova

- Foto: Leticia Martins | ECBahia

Após o empate por 2 a 2 com o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, o volante Erick analisou o desempenho do Bahia e discordou da tese de relaxamento da equipe em meio à situação já definida nesta primeira fase do Campeonato Baiano.

Titular no confronto, o meio-campista reconheceu que o Tricolor poderia ter administrado melhor a vantagem construída no primeiro tempo, mas ressaltou que o problema esteve mais na organização do time do que na postura.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Hoje não faltou relaxamento. Acho que faltou um pouco de calma em alguns momentos, principalmente depois que conseguimos marcar o segundo gol. O mais difícil é você sair na frente, ter dois gols de vantagem e trazer o jogo a seu favor. Só que começamos a dar muita transição para o adversário de forma desnecessária", afirmou, na zona mista.

"A gente não conseguia matar a jogada na origem e facilitou a chegada deles com muito perigo até o primeiro gol", completou.

Segundo o volante, o Bahia conseguiu corrigir parte dos problemas no segundo tempo, quando passou a controlar mais a posse de bola e reduzir os contra-ataques do adversário. Ainda assim, acabou sofrendo o empate nos minutos finais.

"No segundo tempo acertamos, mantivemos mais a posse e não demos tantas transições. Mas ali no final tomamos o gol. Dizer que foi falta de atenção ou relaxamento eu não concordo. Foi mais a forma como nos postamos de maneira desnecessária, atacando de forma desorganizada e facilitando as transições deles", analisou.