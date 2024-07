Especulado no Baha, Gabigol volta a ser suspenso; CAS anula processo

Jogador foi suspenso novamente - Foto: Reprodução | Instagram

O jogador Gabigol voltou a ficar suspenso nesta terça-feira, 16, após a Corte Arbitral do Esporte (CAS) anular o processo do atacante por falta de falha na intimação da União Federal. Dessa forma, o julgamento precisa ser reiniciado.

O efeito suspensivo agora é anulado, de acordo com informação divulgada pelo Globo Esporte. O jogador já tinha sido suspenso em março deste ano por causa de uma fraude no exame antidoping.

O atacante do Flamengo foi julgado na tarde desta segunda-feira, 25, pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de duas horas. O atleta ainda pode tentar aplicar um recurso. O julgamento foi apertado, com o placar de 5 a 4 a favor da punição do atacante.

Gabigol entrou em campo contra o Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". O código prevê a suspensão de até quatro anos em caso de condenação.