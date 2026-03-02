Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DO CICLO

ESPN não renova com a CBF e deixa a Copa do Nordeste após 8 anos

Emissora alega falta de entendimento comercial para não renovar

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/03/2026 - 18:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste -

A CBF deve anunciar nesta terça-feira, 3, em evento realizado no Rio de Janeiro, os detentores dos direitos de transmissão de seus torneios regionais. Entre as competições envolvidas estão a Copa do Nordeste, além das Copas Verde, Sul-Sudeste e Centro-Oeste, que ainda não tiveram suas situações definidas no mercado.

Uma das principais mudanças é a saída da Disney da Copa do Nordeste após oito anos. A decisão ocorreu porque a ESPN, emissora do grupo, optou por não renovar o contrato, alegando falta de acordo com a CBF, responsável pela comercialização do torneio. A informação foi confirmada pelo jornal 'Folha de São Paulo'.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Copa do Nordeste integrava o portfólio da Disney desde 2019, quando os direitos vieram junto com a aquisição do Fox Sports, encerrado em 2022. Antes disso, o torneio teve ampla exposição no Esporte Interativo, que impulsionou a marca da competição em nível nacional.

Leia Também:

Bahia é contra volta da torcida mista; veja todos os posicionamentos
Vitória terá direito a 50% da renda da final do Campeonato Baiano
Vitória fecha contratação de destaque do Baianão; saiba quem é

Mesmo com o início das disputas se aproximando, os campeonatos regionais ainda buscam definições. No caso do Nordestão, há um acordo fechado com o SBT, embora por um valor inferior ao do ciclo anterior, impactado diretamente pela saída da ESPN. Já as Copas Sul-Sudeste, Centro-Oeste e Verde seguem sem emissora oficial confirmada.

Ainda de acordo com a 'Folha de São Paulo', a Sportynet e a NSports, plataforma que tem Galvão Bueno como um de seus sócios, estão em conversas avançadas. Apesar disso, clubes ainda aguardam informações formais sobre cotas financeiras e sobre quem ficará responsável pelos custos logísticos das equipes.

Os jogos dos torneios regionais estão programados para acontecer entre março e junho, aproveitando janelas de datas FIFA e períodos que coincidem com partidas da Sul-Americana, sem a presença das equipes envolvidas nessas competições continentais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa do Nordeste
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Taça da Copa do Nordeste
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Taça da Copa do Nordeste
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Taça da Copa do Nordeste
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x