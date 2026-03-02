ESPN não renova com a CBF e deixa a Copa do Nordeste após 8 anos

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação | CBF

A CBF deve anunciar nesta terça-feira, 3, em evento realizado no Rio de Janeiro, os detentores dos direitos de transmissão de seus torneios regionais. Entre as competições envolvidas estão a Copa do Nordeste, além das Copas Verde, Sul-Sudeste e Centro-Oeste, que ainda não tiveram suas situações definidas no mercado.

Uma das principais mudanças é a saída da Disney da Copa do Nordeste após oito anos. A decisão ocorreu porque a ESPN, emissora do grupo, optou por não renovar o contrato, alegando falta de acordo com a CBF, responsável pela comercialização do torneio. A informação foi confirmada pelo jornal 'Folha de São Paulo'.

A Copa do Nordeste integrava o portfólio da Disney desde 2019, quando os direitos vieram junto com a aquisição do Fox Sports, encerrado em 2022. Antes disso, o torneio teve ampla exposição no Esporte Interativo, que impulsionou a marca da competição em nível nacional.

Mesmo com o início das disputas se aproximando, os campeonatos regionais ainda buscam definições. No caso do Nordestão, há um acordo fechado com o SBT, embora por um valor inferior ao do ciclo anterior, impactado diretamente pela saída da ESPN. Já as Copas Sul-Sudeste, Centro-Oeste e Verde seguem sem emissora oficial confirmada.

Ainda de acordo com a 'Folha de São Paulo', a Sportynet e a NSports, plataforma que tem Galvão Bueno como um de seus sócios, estão em conversas avançadas. Apesar disso, clubes ainda aguardam informações formais sobre cotas financeiras e sobre quem ficará responsável pelos custos logísticos das equipes.

Os jogos dos torneios regionais estão programados para acontecer entre março e junho, aproveitando janelas de datas FIFA e períodos que coincidem com partidas da Sul-Americana, sem a presença das equipes envolvidas nessas competições continentais.