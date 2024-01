Adriel comenta caso de Diego Rosa e admite pressão em jogar no Bahia | A TARDE

Jovem, mas o jogador mais experiente entre os que participaram da derrota do Bahia na estreia pelo Campeonato Baiano, Adriel foi questionado sobre o caso Diego Rosa na zona mista da Arena Fonte Nova. O volante foi vaiado ao ser substituído e postou desabafos nas redes sociais nesta noite de quarta, 17.

Questionado sobre o assunto em conversa com a imprensa na zona mista, o goleiro afirmou que ainda não havia tomado conhecido total do caso, mas que acredita no acompanhamento de "profissionais capacitados" do clube. No entanto, ele reconheceu que jogar no Bahia gera muitas cobranças.

"A gente vai procurar ajudar da melhor forma, isso vai ser resolvido internamente também. Temos profissionais capacitados para isso, temos psicólogos. Isso vai ser resolvido, é questão de momento. Querendo ou não, é difícil jogar aqui, a torcida é forte, a camisa é pesada", disse Adriel na zona mista.

Após a partida, o volante postou em suas redes sociais que seria "seu último jogo como jogador". Minutos depois da publicação, o atleta decidiu excluir e postou um novo story apenas com emojis tristes.