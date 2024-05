Após folga dupla, Bahia se reapresenta e pensa no Red Bull Bragantino | A TARDE

Após dois de folga, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo para iniciar a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O duelo da 6ª rodada do Brasileirão está marcado para as 18h30 de domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

Na tarde desta quarta-feira, 8, os jogadores começaram com um trabalho na academia, depois foram para o campo e participaram de uma atividade física de força. Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática em campo reduzido, dividido em três faixas, e com a formação de dois times.

Posteriormente, os atletas fizeram um trabalho físico com foco na velocidade. Por fim, os jogadores de defesa fizeram atividade específica, enquanto os atacantes realizaram um treino de finalizações.

Nesta quinta-feira, 9, novamente no período da tarde, o elenco tricolor realiza mais uma sequência de trabalhos voltados para o confronto contra o Red Bull Bragantino.

